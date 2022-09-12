台北市議員陳重文12日在總質詢上，除詢問柯文哲是否認為中央有擋BNT，也送上老鷹木雕作為畢業禮物，並祝福柯「鵬程萬里、展翅高飛」。（黃婉婷攝）

全世界只剩大陸、北韓、台灣還在戴口罩？ 柯文哲酸「很好笑」：還是共產國家裡 比較嚴格的

台北市議員陳重文12日在總質詢上問中央是否有擋BNT，對此，台北市長柯文哲表示，「有沒有大家心理有數」，但他認為有，因為美國EUA都過，台灣EUA還要審多久，這就是技術拖，當然理由一大堆，但在危險時老百姓生命還是該優先處理。

陳重文又問，若當總統或行政院長，遇到民間想購買BNT時，是否會立即開放BNT或其他有EUA認證的疫苗給民間購買，柯文哲表示，如果美國FDA跟EUA都通過，台灣還要審什麼？就走一個行政程序，美國都可打，台灣擋什麼就不知道。

陳重文表示，現在國外幾乎所有國家都不用帶口罩生活，柯文哲表示，這波疫情過去後，可考慮不戴口罩，陳重文問，為何台灣比別人慢，柯表示，就是政治考量，陳重文直言，也就是除了技術杯葛，還用政治擋BNT嗎？

柯文哲強調，現在全世界嚴格戴口罩國家，剩下中國、北韓跟台灣，他也笑稱「這不就很好笑，不是每天喊反共嗎？」陳重文直言，難道認為台灣政策跟共產國家差不多？比共產國家更不如更落後？柯文哲最後說，還是共產國家裡面比較嚴格的共產國家。