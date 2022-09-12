「梅花」颱風隨著時間不斷增強，夾帶強風豪雨往臺灣逼進，據了解中央氣象局已在昨（11）日上午8時30分發布海上颱風警報，相關資訊也提醒今（12）日至後天清晨將是影響最大的時候， 受到颱風外圍環流影響，北部與東半部地區有局部大雨或豪雨 ，預期屆時恐有強風豪雨，民眾應做好各項防颱準備。

本次「梅花」颱風路線，根據氣象局最新預測，「梅花」颱風暴風圈邊緣及其外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部、中部山區有明顯雨勢，皆應注意防範。林口警分局為維護駐地安全，均已提前部署完成防颱措施，特別是發電機、沙包堆放與門窗固定等均已陸續完成整備。

林口分局為有效保障民眾安全，由沿海的下福、瑞平派出所配合區公所與消防人員，趁強風豪雨來臨前，針對海岸地區加強巡視與勸導。(林口分局提供)

另針對轄區海岸線，鑑於以往民眾常冒險至海岸邊觀浪、遊憩，為此，警方也不敢大意，為有效保障民眾安全，由沿海的下福、瑞平派出所配合區公所與消防人員，趁強風豪雨來臨前，針對海岸地區加強巡視與勸導，合計已開立勸導單11件11人、口頭勸導4件4人。

分局長陳忠龍表示，颱風期間，海象極不穩定，海岸線易有長浪侵襲，遊客應避免前往休閒、活動，若民眾不聽勸導者，將依違反災害防救法，處以相關罰款，請民眾在颱風期間，非必要避免外出，並在家進行防颱整備，才能保障自身安全。