查爾斯國王的第二段婚姻始終讓威廉、哈利兄弟倆無法諒解，與繼母卡蜜拉的關係一開始並不容易，尤其在女王離世後。昨日於聖詹姆士宮舉行的登基會議上，威廉對卡蜜拉做的貼心舉動引發外界揣測，母子間築起的厚牆已悄悄打破。

英國女王逝世也讓王室繼位順序大搬風，新君王查爾斯三世（King Charles III）的登基會議隨即展開，當地時間10日上午全程透過電視轉播。據《每日郵報》(Daily Mail Online)公布其中一個片段，可以看到新王后卡蜜拉以及首度以威爾斯親王（Prince of Wales）身分亮相的威廉也一同出席，正當他們偕同幾名政府官員走進大廳時，卡蜜拉疑似步伐不穩差點踉蹌，威廉一個快手伸去攙扶，也讓嚴肅典禮過程意外製造暖心插曲。

報導指出，卡蜜拉王后終於擺脫多年的家庭問題，狠撕「小三」標籤順利封后。1992年查爾斯與前妻黛安娜王妃宣布分居，爾後與卡蜜拉舊情復燃，直到將她娶進門。這段過程也讓威廉、哈利與繼母間產生許多裂痕仇怨，外界好奇，無形的厚牆如今可能已隨著歷史新頁而瓦解。

消息人士透露，威爾斯親王與父親的關係「比過去任何時候都還要好」。最敬重的奶奶伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，威廉10日首度在推特發聲，引用女王的名言「悲傷是我們為愛付出的代價」，並強調「接下來的日子，我將盡全力輔佐我的父親、我們的國王…」