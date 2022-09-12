有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材也保持的非常棒，今年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，令許多人稱讚腰束奶澎。近日陳美鳳分享去買衣服，都已經付錢了店員卻說沒有貨，PO文一出讓許多演藝圈好朋友驚呼：「太過份了！」

陳美鳳昨（11）日發文和粉絲分享，過去在一家服裝店買牛仔褲，當時沒有她要的38號尺寸，店員說可以幫忙調貨，所以陳美鳳想著晚幾天拿，就先刷卡買單，不料過幾天店員突然說：「可不可以還是買36號？因為38號有另外的VIP要」，誇張行徑讓陳美鳳傻眼問網友：「你們有碰過類似的事？」

她同時附上照片，她與藍心湄一同去逛街，陳美鳳穿著白色上衣和帽子搭配刷白牛仔褲，模樣依舊美麗動人，身旁的藍心湄穿著潮T，打扮相當帥氣，中間則是負責接待她們的銷售人員，陳美鳳也說是因為銷售人員服務態度好才連想到過去，並大讚現在這位銷售人員「專業又熱忱」。

她描述買了卻沒貨的心情「無關VIP還是超級VIP，就是一種到餐廳菜都點好了，滿心期待卻又說賣完了，怎麼可以」，貼文一出，許多藝人好友也表示無法接受，方馨回：「這樣我也不行」，陳美鳳幽默回應：「素不素」，律師李怡貞支招：「『要不要乾脆給我46號？呵～呵』笑著回答，呵慢一點」，讓陳美鳳笑回：「賀～學起來～呵」，藝人小禎也抱不平：「太扯了吧⋯不是通常都要先確定有、能調貨才能結帳」。