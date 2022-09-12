新北市鶯歌區鳳鳴消防分隊即將在10月啟用，除了可服務3萬餘人的鳳鳴地區，也連帶提升土樹三鶯救援量能。不過，市議員蘇泓欽指出，轄管土樹三鶯的消防局第五大隊消防隊員服務人口比1比2165，不如新北市的平均水準，第五大隊每年還要負責大豹溪的防溺救援駐點任務，人力不足問題更加捉襟見肘，盼消防局早日補足員額。

鶯歌鳳鳴地區過去未設消防分隊，僅能仰賴鶯歌消防分隊花約10分鐘車程馳援，2019年10月鳳鳴國小前校長曾俊凱住處發生火警，不幸釀3死意外，間接催生鳳鳴消防分隊設立，市府去年5月動工，設置樓地板面積約552坪的大樓，規畫消防救災車庫、消防同仁辦公室及備勤空間，預計今年10月啟用。

蘇泓欽表示，光是成立鳳鳴消防分隊廳舍，仍無法解決新北市整體消防人力不足的問題，依據消防署資料庫顯示，截至今年4月底，全國各地消防機關編制員額約1.9萬人，實際員額約1.6萬人，新北市消防人口服務比例是1比1610，服務水準遠遠不如台北市1比1352、桃園市1比1373。

另外，消防局第五大隊轄區的土城、樹林、三峽、鶯歌，4區人口約62萬餘人，但轄內9個分隊的消防人員僅有287人，服務人口比例不只與新北市平均值相差甚遠，也不上其餘五都的水準，更遠遠追不上全台22縣市平均值1比1423，更與消防署理想的1比1100，有超過一倍以上的落差。

蘇泓欽說，現在正值颱風侵襲，三峽境內的大豹溪近日才傳出溪水暴漲的危險事件，第五大隊每年夏季為避免轄內流域出現溺水意外，還需要支援防溺救援任務，過往發生重大救援事件，也必須出動隆恩等分隊協助救援，希望市府不僅在硬體方面加強，也應該重視人均服務品質。

對此，消防局回應，為提升本市消防量能，今年已獲增預算員額80名，並向內政部消防署提報增加一般警察特考四等考試名額111名，將逐年增補各大隊人力，儘早在2024年使各大隊人力到位，未來本局也將持續配合中央措施、評估本市消防人力，積極增加預算員額並爭取考試配賦人力，守護市民生命財產安全。