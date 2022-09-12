美國聯準會（Fed）鷹派作風襲擊全球股市，惟金融相關類股相對抗震。中信特選金融ETF（00917）葉松炫表示，預估這波升息浪潮，將使銀行淨利差逐季擴大，升息對銀行有加乘效益，料將逐步發酵。

後續可關注金融業第三季財報，建議投資人在股市動盪期間，逢低持有國際金融巨擘ETF，分散市場風險。

葉松炫表示，根據銀行研究機構Bankregdata統計，美國Fed今年以來已升息9碼，整體美國銀行第二季淨利差收入攀至1,511億美元，季增9.5％、與去年同期比年增來到16.9％。

若今年至年底仍有6～7碼升息空間，銀行淨利差收入可望逐步擴大，在近期市場消化Fed鷹派言論後，可關注10月公布的第三季財報，預估財報利多可望帶動相關類股股走勢。

葉松炫強調，Fed主席鮑爾於全球央行年會（Jackson Hole）一番鷹派言論後，導致全球股市相繼回檔，其中，升息預期導致美國10年期公債殖利率再度攀升至3.3％，且市場上近期缺乏利多題材支撐，對利率較敏感的成長性股票相對重挫。

惟金融及數據相關類股自年會以來相對抗跌，更以信評機構與金融數據表現亮眼，整體而言，金融業將受惠升息浪潮，持續看好國際金融族群後市表現。