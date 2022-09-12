大樹（6469）受惠於台灣藥局連鎖化，獲利率趨勢向上，第二季高毛利防疫產品抗原快篩試劑、感冒藥銷售提升，單季營收39.65億元，季增24％、年增40％，第二季的每股稅後純益（EPS）也優於市場預期，投顧研究機構看好前景，給予「買進」投資評等，目標價調升至385元。

投顧分析師預估，台灣藥局連鎖率將從2021年的20％，提升至2032年的50％。近兩年台灣連鎖藥局投資與併購風氣旺盛，包括承業醫投資富康藥局51％股權、明基醫投資正光藥局60％股權、台安藥局併購盛康藥局，以及健喬子公司併購順儷藥局，顯示多家企業積極推動台灣藥局連鎖化，個人藥局可能自然淘汰，或更傾向與連鎖藥局合作。

目前大樹藥局店數達284家，年初至今展店幅度達19％，優於同業，顯示大樹市占率持續提升，且今年店數目標290家有機會提前達標。

婦嬰用品、處方藥作為大樹導客產品，上半年營收分別年增15％、25％，成長率與展店速度相差不大，顯示這些產品持續為大樹帶來穩定客源。在消費者重複到藥局領藥或買婦嬰產品期間，藥師針對消費者需求，推薦高毛利保健藥品或照護產品，預期帶動毛利率自去年的26.1％，逐年改善至2024年的27.3％。整體而言，產品組合改善、社區店占比提升，皆使大樹獲利率趨勢向上。