警方加強巡視期間，共開出11張勸導單，另外還有4人予以口頭勸導。（警方提供）

中度颱風「梅花」今（12）日最靠近台灣，雖然暴風圈並未直接接觸台灣陸地，但外圍環流仍帶來局部大雨。為了保障民眾安全，新北市林口警分局下福、瑞平派出所，配合區公所及消防隊，針對海岸地區加強巡視，並開出11張勸導單、口頭勸導4人。

根據中央氣象局預測，梅花颱風移動路徑持續朝北緩慢移動，估計要到明天晚間才會逐漸遠離台灣，氣候恢復穩定則要到14日以後，在此之前北部、東北部都會受颱風暴風圈外圍環流影響，出現局部性豪大雨。

有鑒於過去常有民眾冒險在颱風天前往海邊觀浪，林口分局警方今天也偕同區公所、消防隊前往海岸地區加強巡視與勸導，合計共針對11位民眾開出勸導單，另有4人予以口頭勸導。此外，分局也針對發電機、沙包及門窗固定等，陸續完成整備工作。

分局長陳忠龍表示，颱風期間，海象極不穩定，海岸線易有長浪侵襲，遊客應避免前往休閒、活動，若民眾不聽勸導者，將依違反災害防救法，處以相關罰款，請民眾在颱風期間，非必要避免外出，並在家進行防颱整備，才能保障自身安全。