財政部公告，111年8月全國賦稅收入初步統計，8月實徵淨額1654億元，年增330億元或24.9%。累計1至8月實徵淨額2兆2608億元，年增3248億元或16.8%，創下歷史紀錄，還有營所稅、綜所稅、關稅、遺產稅、營業稅、房屋稅、牌照稅，共八項稅目均創歷年同期新高。達成率方面，累計1至8月實徵淨額占累計分配預算數123.1%，占全年預算數83.0%。展望年度預算目標，到目前的稅收都不錯，但後續幾個月不確定因素，如九月暫繳，將持續提供受疫情符合提供暫繳或是申請分期，都會影響到九月稅收，部分稅目年度預算已經提前達標，但稅目後續增幅多少難預估，但總稅收還是可以樂觀期待，預估會高於預估。

主要稅目別變動，8月實徵淨額與上年同月比較，以綜合所得稅增加366億元、營利事業所得稅增加41億元較多，而證券交易稅減少104億元。累計1至8月實徵淨額與上年同期比較，以營利事業所得稅增加2667億元、綜合所得稅增加1257億元、營業稅增加275億元較多，惟證券交易稅減少717億元、貨物稅減少241億元。

營利事業所得稅，8月實徵淨額147億元，年增加41億元或38.7%，累計1至8月實徵淨額7305億元，年增2667億元或57.5%，均因110年上市櫃公司獲利大幅成長，致結算申報自繳稅額增加。

綜合所得稅，8月實徵淨額915億元，年增366億元或66.8%，累計1至8月實徵淨額5187億元，年增1257億元或32.0%，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款、房地合一課徵所得稅增加所致。

營業稅(含金融業營業稅)，8月受進口稅額及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加之交互影響，營業稅實徵淨額較上年同月減少15億元，由負67億元降為負82億元。累計1至8月實徵淨額3476億元，較上年同期增加275億元或8.6%，主因進口礦產品、化學品、電子零組件等稅額成長，及適用外銷零稅率之營業人申請退稅增加之交互影響。

貨物稅，8月實徵淨額136億元，年減8億元或5.6%，其中油氣類因汽、柴油貨物稅調降，減少15億元或23.6%；電器類貨物稅因進口稅額及國內出廠俱增，增加5億元或1.4倍。累計1至8月實徵淨額986億元，年減241億元或19.6%，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少148億元或26.0%；車輛類減少88億元或16.4%，主因國內車廠減產及進口車減少持續影響。

證券交易稅，8月及累計1至8月上市櫃股票平均每日成交值為2522億元、3099億元(上年同期為4382億元、4975億元)，全月證交稅實徵淨額141億元，年減104億元或42.3%，連八個月負成長；累計1至8月實徵淨額1235億元，年減717億元或36.7%，為2002年網路泡沫已來最大減幅。而證交稅今年度目標為1768億元，接下來的四個月須達533億元，四個月85個工作天，一個月須達到133億元的稅收貢獻，換算下來，日成交量要達到2614億元才能達標，目前九月以來日均量樂觀，但升息、政治等因素影響仍都會有所牽制，將審慎評估。明年證所稅預算目標也遭下修，財政部112年預算書，編列1546億元證交稅，較今年預算目標減少223億元或13%。

關稅，8月實徵淨額130億元，年增28億元或27.8%，主因小客車、動物產品及調製食品等進口稅額增加；累計1至8月實徵淨額913億元，年增32億元或3.7%，主因調製食品、機械及電機設備、動物產品等進口稅額增加。

土地增值稅，8月實徵淨額73億元，年減11億元或12.6%，累計1至8月實徵淨額669億元，年減64億元或8.7%，均因去年同期有大額稅款案件，基期較高所致。8月土地增值稅徵起件數4萬4006件，年減1907件4.2%；累計1至8月土地增值稅徵起件數41萬1458件，年減2萬8336件或6.4%。

遺產稅，8月實徵淨額46億元，年增21億元或80.7%，累計1至8月實徵淨額228億元，年增11億元或5.2%，均因大額稅款徵起案件增加。

娛樂稅，8月實徵淨額1.4億元，年增1.2億元或5.5倍，累計1至8月實徵淨額10.6億元，年增2.4億元或29.8%，均因去年同期疫情嚴峻，基期較低所致。

前8月實徵淨額占分配預算數之比率，前8月主要徵起稅目中，實徵淨額占分配預算數比率大於100%者有遺產稅(166.5%)、營所稅(152.6%)、贈與稅(147.6%)、綜所稅(126.8%)、營業稅(116.1%)、證交稅(106.9%)、關稅(104.6%)，低於100%者有土增稅(99.1%)、菸酒稅(97.1%)、貨物稅(82.0%)。