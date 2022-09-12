統一超(2912)7-ELEVEN推出在地首家元宇宙生活服務平台，攜手六大科技廠打造X-STORE 6號店，為首家進駐校園商場的未來超商，統一超表示，為滿足更多民眾期待，X-STORE部分智能科技服務預計年底前擴散至6500家門市。

根據外部資料顯示，全球「元宇宙資產市值」2022年突破400億美元，全球三方研究機構Gartner更預測2026年將有25%的人每天至少在元宇宙工作、購物、學習、社交或娛樂一小時，元宇宙科技應用將是下一波新零售變革的生力軍。

看好未來元宇宙串連零售架構全新智能消費體驗，統一超整合7-ELEVEN、微軟(Microsoft )、狂點(GranDen Corp.)在零售、技術與數位開發三方頂尖實力，以X-STORE 5手機自助結帳為基礎架構，短短2個月內開發業界首創的元宇宙概念X-STORE APP，串聯X-STORE 6實體門市，可一站享有AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙大科技技術的元宇宙消費體驗。

統一超表示，瞄準學生族喜好創新體驗，X-STORE 6為首家進駐校園商場的未來超商，坐落於世新大學管理學院1樓，門市總營業面積29.8坪，以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，自助體驗區為6家X-STORE中佔比最高的門市、高達8成，整合6家科技大廠架構的10項專業科技技術，頂尖合作大廠包含狂點、微軟、巧禾、NEC、PTC、PIC，並透過「手遊化科技零售」、「OPEN POINT會員體驗」與「肖像複合包廂體驗」三大策略提升3E體驗（探索(eXplore)、體驗(eXperience)、超越(eXcellent)。

為滿足更多民眾期待，統一超表示，X-STORE部分智能科技服務預計年底前擴散至6500家門市。