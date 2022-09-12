楊子賢的雙親13年前接手長輩所留下的台南大內區果園，剛開始收入及付出總是不成正比，楊在台北協助在網路上架設品牌網站，並協助在小農社團及親友團購，隨著收成與生意逐漸好轉，但雙親無法適應新型態的電銷方式，每日務農外還要熬夜填寫宅配單，讓楊深感不捨，最後辭去台北的工作回南部幫忙務農，除了協助銷售通路外，另也成功申請特色農業旅遊場域認證，逐步往休閒農場方向前進，而楊今年更榮獲農委會所頒發百大青農。

2009年的莫拉克風災，不但重創果園，也帶走了楊子賢的奶奶，其父母先後陸續回去承接所遺留下來果園，以友善生態的自然農法，並放養雞、鵝做生態防治，與草共生的各種果樹，因位處曾文溪左岸，而主要農產品為酪梨，又稱幸福果，所以將農場取名為「左岸幸福莊園」。

33歲的楊子賢表示，父母堅持不噴農藥使用自然農法，從除草到疫病防治都需要親力親為，而果園前幾年的收獲，年收僅有20餘萬元，為了幫忙打開銷售通路，創立品牌形象後開始透過臉書在小農社團宣傳自家產品，另外也號召親朋好友一起團購，隨著產量逐漸提升，後來又與電商平台開始合作，但無形間也加大父母的工作量，此時也感覺到年事漸高的父母有些力不從心。

「其實當初要回來時內心蠻掙扎的」楊子賢笑著說，從小到大都是在台北生活，畢業後就在電信業當門市銷售，已習慣在台北的生活步調，擔心回南部會無法接受，還先向公司請了一個月的長假回南部適應田園生活，逐步將重心慢慢移轉到南部，直到3年前，才徹底搬回台南，白天協助父母處理農事，其他時間便處理訂單、接洽通路。

「對於未來農場的發展？」記者問道。楊表示，父母目前年事漸高，單純靠果樹的收成只會愈加困難，想將轉型為休閒農業，在回來的那年，回來第一年有上相關的課程，了解相關法規與設施，向農委會申請的「特色農業旅遊場域認證」，並開始加入農遊行程，在不影響農忙的前提下，以預約方式提供導覽及採果體驗，也將這一片自然環境分享給更多喜歡這裡的人。

大內區長李義隆表示，楊女能體恤父母的辛勤，毅然決然的放下台北原有工作，只為了要讓果園經營更佳朝向生態農園意象，並與父母親攜手做好果園管理，且投入資訊運用打入網購平台，使得大內酪梨更有多元化的銷售，並成功受到消費者青睞且更加認識酪梨的營養，可稱做大內之光也不為過。