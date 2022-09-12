狼師案接連引發台中市議會藍綠議員互嗆，連無黨籍議員都跳出來說話，市議員陳廷秀認為，該名教師至今未認罪，台灣律法強調的是「無罪推論」，教育局的處理方式有些「操之過急」；國民黨議員劉士州則舉高雄、台南的例子說，中市府積極處理還被罵，「這不是政治操作，什麼才是政治操作」？

認為教育局對狼師案處理不妥，民進黨要求局長下台，但無黨籍陳廷秀表示，與其要局長下台，不如將此事聚焦在程序正義，狼師真的很不可取，但法律講究的是公平正義。陳廷秀問教育局長楊振昇，狼師至今到底有無認罪？

楊振昇說，該名教師至今都未認罪，教育局在受理A女申訴後，4個月內開5次會，性平會依法行政、做出決議，目前市府也已擴大調查，共發出2000多份問卷，至今回收39份，沒有再接獲舉發的情況。

陳廷秀說，既然該名教師未認罪，此案就算是羅生門，難道教育局可以僅憑1封檢舉信就定該名教師的罪？校園是講愛的地方、不應該製造肅殺的氛圍，若處理情況稍有不慎，恐出現檢舉信滿天飛的情況，學校也將永無寧日。

劉士州則說，不論狼師在哪裡，都應受到嚴懲，但在民進黨指責台中市府的時候，不應忘了「要刮別人的鬍子，先把自己的刮乾淨！」台南市府2020年9月接獲1起狼師通報，直到2022年7月才被通報不適任教師，期間經過22個月；高雄1名教師6年前被檢舉，學校卻隱匿不報，直到今年他又被檢舉，才有立委站出來批高雄市府包庇。

國民黨議員黃健豪則說，市府是行政機關，本應先以為罪推論為原則，並進行客觀的證據蒐集，25年前的案子，市府花了4個月調查、約訪很多關係人，應給予肯定。