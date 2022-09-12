高雄市長陳其邁（前左）12日出席日月光三好幼兒園開幕典禮，日月光半導體執行長吳田玉（前右）前往迎接。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁（左四）、日月光半導體執行長吳田玉（右四）等人12日出席日月光三好幼兒園開幕典禮。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁12日到日月光三好幼兒園視察，他稱讚日月光善盡企業責任，成立三好幼兒園，該公司可以說是ESG（環保、社會責任與公司治理）的典範，且該公司在杉林區偏鄉小學也有針對偏鄉提升校園建設與縮短數位落差，市府未來還要跟日月光多學習。

日月光三好幼兒園今日開幕，陳其邁、勞動部政務次長王尚志、日月光半導體執行長吳田玉等人出席。開幕儀式由幼兒園與兩廣龍獅戰鼓團帶來精彩表演，大小朋友一起打鼓，場面溫馨和樂。

陳其邁致詞時誇讚日月光生產報國，企業員工平均一年生700個，目前10個班級才180個幼兒，還有很大的成長空間，請大家加油。陳其邁感謝日月光照顧員工，到日月光工作就像在自己的家裡，有親人般的感情，要感謝日月光所有同仁的努力，也感謝居中牽線與促成的人士。

此三好幼兒園是指說好話、做好事與存好心的三好品格，加上老師好專業，創造出孩子好幸福的五好教育園地。

吳田玉說，三好幼兒園是送給員工、送給高雄的禮物，日月光秉持照顧員工、友善托育的初衷，實踐承諾成立可招收300名小朋友的日月光三好幼兒園，感謝中央、市府及民間單位好朋友們為幼兒園盡心盡力。