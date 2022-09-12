雲林縣北港朝天宮上半年遊客人次全台第3，北港鎮卻因缺少就業機會人口不斷減少。（本報資料照片）

雲林縣北港朝天宮上半年遊客人次全台第3，達313萬人次，但北港鎮人口數卻逐年下降，從早年逾5萬人口，跌至上個月3萬7956人，主要原因在於早年鎮內有萬有紙廠、北港糖廠，加上成衣加工廠林立，如今紙廠倒閉、糖廠停工，加工廠外移，即使外來遊客眾多，但缺乏就業機會，年輕人只能外出找工作，導致人口不斷流失。

北港鎮因朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年有6、700萬人次遊客造訪，去年遊客人次677萬，今年上半年313萬，眾多的外來客每年為地方帶來數億元商機，但人口數卻從1976年的5萬6000餘人，跌至上個月3萬7956人，少了近2萬人，讓鎮民們驚呼「北港鎮快變成北港鄉了」。

北港地方文史工作者表示，北港鎮人口在1990年2月跌破5萬，2018年10月跌破4萬，2021年2月跌破3萬9000人，今年8月跌破3萬8000人，每年人口以3％以上負成長，可說是「跌跌不休」，缺乏就業機會是主因，其次是少子化趨勢、交通便捷性不佳等因素。

文史工作者分析，早年北港鎮的萬有紙廠、北港糖廠、成衣加工廠，至少創造上萬個工作機會，如今這些工作機會全都隨著時空變遷消失了，朝天宮每年可吸引數百萬遊客，為地方帶來龐大商機，但卻無法有效創造大量就業機會，若要增加人口數，就業機會才是重中之重。

文史工作者指出，交通不便也是影響北港鎮發展的原因之一，鎮內缺乏鐵路、高鐵、高速公路、快速道路，可說是「四大皆空」，也沒有港口與機場，地方爭取10餘年的「78甲快速道路」、「北港轉運站」只聞樓梯響，至今未有下文，令鎮民們相當感嘆。