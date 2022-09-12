烏克蘭收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）區

烏克蘭在東北地區哈爾科夫（Kharkiv）打垮俄軍，不僅讓俄羅斯總統普丁為軍事，也為政治問題頭疼。

據《政治》（POLITICO）新聞網11日報導，隨著俄羅斯受歡迎的忠誠部落客、智囊團，甚至政界人士都開始針對前線的失敗，而提出令人不安的問題後，克宮致力宣傳的攻烏輝煌戰功假象已戳破。

眼前他們的怒氣都在俄羅斯的高級軍事指揮部上，而普丁在面對這不尋常的異議時，仍需要審慎以對。要是他面臨各方對軍事指揮官的抱怨，無法加以因應，那政權所承受的政治壓力將與日俱增。

車臣自治共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）周日指控莫斯科的軍事指揮部在哈爾科夫犯了錯誤，以致俄軍匆匆從伊久姆（Izyum）和庫皮揚斯克（Kupiansk）等重要戰略城鎮撤退。

卡狄羅夫在Telegram上透過錄音聲明說，除非今天或明天執行特殊軍事任務的戰略就有改變，否則他必須向俄羅斯國防部，還有莫斯科領導階層，說明地面部隊的實際狀況。

卡狄羅夫旗下部隊惡名昭彰，烏克蘭指控他們在布查（Bucha）鎮犯下戰爭罪，並在TikTok上公開影片，宣傳他們捏造的英雄事蹟。然而，卡狄羅夫對普丁忠心耿耿，甚至以行動證明，他願為克宮參戰，地位舉足輕重。

卡狄羅夫是至今公開痛批俄羅斯軍方高層的頂級要角，但他絕不孤單。親克宮的政治分析家馬爾科夫（Sergei Markov）痛批，就在烏克蘭部隊連傳捷報之際，普丁10日卻為全歐最高的摩天輪剪綵，一連串的慶祝活動如今看來像是政治錯誤，宛如瘟疫期間的盛宴。