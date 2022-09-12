12日下午3時21分，屏東警方接獲報案表示，新埤鄉屏185線道沿山公路56k處發生一起車禍，現場一輛砂石車與自小客車發生碰撞，警消派遣3車、6人前往救援，現場傷者已自行脫困，所幸皆僅輕微擦傷，警方正釐清事故原因。
警方調查發現，67歲邱姓男子駕駛砂石車，沿185線南往北直行，行經龍潭路口時，與一旁24歲鍾姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，自小客上2名男性乘客及2車駕駛僅受輕微擦傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因警方持續調查釐清中。警方呼籲，行經路口務必減速慢行。
12日下午3時21分，屏東警方接獲報案表示，新埤鄉屏185線道沿山公路56k處發生一起車禍，現場一輛砂石車與自小客車發生碰撞，警消派遣3車、6人前往救援，現場傷者已自行脫困，所幸皆僅輕微擦傷，警方正釐清事故原因。
警方調查發現，67歲邱姓男子駕駛砂石車，沿185線南往北直行，行經龍潭路口時，與一旁24歲鍾姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，自小客上2名男性乘客及2車駕駛僅受輕微擦傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因警方持續調查釐清中。警方呼籲，行經路口務必減速慢行。
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