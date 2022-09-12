尹彥凱吻完梁舒涵脖子超痠。（台視提供）

尹彥凱劇中與梁舒涵相約夜店。（台視提供）

梁舒涵在台視《美麗人生 重返榮耀》中對尹彥凱癡迷，兩人相約夜店跳舞，在酒精及音樂催化下，直接吻向對方。這場「夜店之吻」拍攝時為了要捕捉各個角度，兩人邊吻邊轉圈，每一次都至少深吻30秒以上。尹彥凱身高178公分，歪著頭吻完160公分的梁舒涵，抬起頭手扶著頸子大呼：「我脖子怎麼這麼酸，而且妳真的要擦一點護脣膏！」

梁舒涵笑說，劇中造型大多都是高跟鞋，就剛好這場吻戲穿平底鞋，讓兩人的身高拉得更大。最萌身高差在拍吻戲時格外辛苦，梁舒涵也是努力抬起頭，脖子已經抬到接近90度才能順利吻到，尹彥凱看到梁舒涵努力的模樣，打趣表示：「從我這個角度看過去，好像在池塘邊餵鯉魚！」忍不住關心梁舒涵脖子會不會痠，梁舒涵笑稱：「超酸的啊！我已經很努力把脖子伸到最長，還好頭髮有遮住，不然應該會看到我脖子青筋都爆出來了。」兩人也笑說，已經約好中醫，拍完可以一起去復健。

梁舒涵劇中因家教嚴格，從未體驗夜生活，尹彥凱為達成她的願望，帶她打保齡球、夜店喝酒跳舞，梁舒涵享受難得的自由，和尹彥凱在舞池中央雙人共舞。尹彥凱好奇若是有人約她體驗這樣的行程，會接受嗎？梁舒涵表示，能不能接受端看對方的好感程度，「如果跟喜歡的男生當然可以呀，如果是沒有來電的話，打死我都不會下去跳。浪漫也要看場合，總不能在那卡西你也要拉人家這樣跳舞吧，主要是看當下的氛圍。」