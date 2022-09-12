在台灣想要吃日式頂級雪糕「Niseko北海道乳雪糕」越來越方便！台隆集團關係企業Niseko乳雪糕今日（9/12）在台隆手創館官方購物網正式開賣，一箱30支1,450元免運送到家，再送1,450點，點數可於下筆消費使用。

主打將「整個北海道收進一支雪糕裡」，Niseko採用牛乳界的精品，來自北海道頂級的十勝乳源作為主要原料，讓消費者感受來自廣闊北國大地牧養、如初雪般純淨自然的濃醇乳香，並以著名的滑雪天堂「新雪谷」作為品牌名，打造如粉雪般綿密誘人的乳雪糕，如絲滑般的口感，標榜瞬間征服消費者挑剔的味蕾，即日起在台隆手創館官方購物網推出7款頂級風味，包含「生巧克力濃心雪糕」、「草莓濃心雪糕」「北海道牛奶巧酥雪糕」、「北海道紅豆煉乳雪糕」、「北海道哈密瓜雪糕」、「北海道白色情人雪糕」、「北海道牛奶煉乳濃心雪糕」，將北海道直送到家，成為隨手可得的日常饗宴。