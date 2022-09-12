高雄一名男子騎乘機車於銀川街東向西方向行駛，但手持香菸騎車的違規行為逃不過警方的法眼，巡邏員警發現後立即上前攔停，騎士立即配合停車受檢，在員警盤查身分及詢問有無喝酒時，男子支支吾吾地向警方表示自己沒有喝酒，但嗅覺敏銳的員警在盤查開始不久後就聞到男子身上的酒氣，男子還是心虛地表示自己沒有喝酒，不過在警方的詳細詢問下，他坦承自己在中午時段有飲酒，喝了一杯200cc的厚酒，並表示自己三年前也是因為騎車抽菸被警方抓到酒駕，希望警方看在中秋佳節的日子上能放他一馬，警方執法如山，經依法施予酒測，並於施測前給予杯水漱口，男子酒測值達0.32mg/l涉犯刑法公共危險罪，警方當場依法逮捕並查扣車輛。

高雄男酒後騎車抽菸遭警，猛然想起自己三年前也因同樣事件，在同一地點舊事重演。(戴志揚翻攝)

鼓山分局內惟派出所副所長張政宏、警員陳君慈於10日17時7分許，行經鼓山區九如四路與銀川街口時，看見前方一名男子手持香菸騎乘機車，車身搖晃，隨即趨前攔下盤查。

有著靈敏嗅覺的副所長立即發現騎機車的林姓男子（52歲）渾身酒氣，便向林男詢問：「你有喝酒齁？」林男連忙心虛地搖頭表示沒有，並支支吾吾回答：「自己也沒有喝甚麼酒」，後來在警方詳細詢問下，才向警方坦承自己於13時許喝了1杯200cc的伏特加，於近17時許想說自己飲酒已經過了一段時間，騎車出門買晚餐應該沒問題，結果沒想到就遭警方攔查，後續經警方向林男實施酒測且酒測值超標，便將其帶返所製作警詢筆錄，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

初步了解，林姓男子當天中午想說中秋節喝一杯伏特加慶祝一下，但以為自己下午能退酒，所以近17時許就騎車出門買晚餐，卻沒想到跟三年前一樣，在同一個路口，同樣因為騎車抽菸搖搖晃晃再次被警方查獲酒駕。鼓山警分局長蔡鴻文呼籲市民朋友，如有飲酒應搭乘大眾運輸交通工具，或善用民間代駕服務，切勿心存僥倖或貪圖一時之便酒後駕車，不但傷財害命，並且害人害己。

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