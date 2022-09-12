由桃園在地青年組成的手拉手行動團隊，在忠貞地區打造少年的超能力工作室，不僅融合在地異國文化推廣導覽體驗活動，也推動社區學童課後陪伴，也成立兒童手碟樂團，讓弱勢家庭孩子從音樂中找回自信，並透過串聯市場、社區夥伴等激發社區活力，帶動地方創生蓬勃發展。

手拉手行動團隊在2019年由黃秀柱、李忠樺、王志忠組成，成員目標想共同努力永續保存在地多元異國文化，於是開始蹲點忠貞社區，發現有許多弱勢家庭有些雙親忙於工作或是隔代教養、單親家庭，成員於是協助忠貞社區發展協會開辦國小學童課後照顧班，號召青年志工無酬陪伴孩童的課後生活。

為讓孩童學習不一樣的才藝，團隊推動孩童學習起源於瑞士的打擊樂器手碟，透過敲打及簡單的音節，可演奏出療癒人心的音樂。不僅侷限課後照顧班的學童，團隊也號召忠貞市場周邊家庭的學童免費學習，於是成立兒童手碟樂團，希望培養在地兒童的音樂素養，也用音樂陪伴忠貞的兒童成長。

黃秀柱也說，透過青年局補助計畫，今年辦理多場走讀及多元文化體驗活動，由在地人帶路讓民眾認識忠貞市場，體驗東南亞香料課程、品嘗異國料理，透過舌尖上的體驗感受文化的異同。團隊也舉辦青年交流會凝具社區共識，打造社區共好的地方創生模式。

青年局長陳冠穎表示，青年投入永續發展行動計畫已邁入第5年，今年有15組新入選團隊陸續展開行動，青年局不但提供總補助獎勵金550萬元，也進行培力輔導、成果交流及專家訪視，期盼透過計畫讓更多有想法的年輕人提出創意或貢獻所學，形成地方創生力量。