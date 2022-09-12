大陸一線男星李易峰因多次嫖娼被警方行政拘留，隨著醜聞證實受到各界指責，民眾紛紛對明星營造出的美好形象感到失望，就在此時，35歲女演員朱銳發文分享，10幾年前，自己被同劇組大咖男星捏臀騷擾，因此一度難過不已，讓她無奈感嘆演藝圈的黑暗面，強調演員們的私下為人，並非如表面所呈現的。

朱銳12日在微博寫下長文，透露10幾年前被騷擾的經驗，當時大學剛畢業的她在某部戲演一個小角色，正在更衣室換戲服、等待開機時，就有一位男演員從她身邊經過時，突然伸出鹹豬手，後來還對她扭頭露出齷齪的笑容，至今一想到就噁心。後來朱銳立刻哭了出來，碰巧被女主角看見，立刻關心問候。

女主角得知此事後，對該男演員大罵卻遭回嗆：「神經病」，讓一旁害怕的朱銳拉住對方，而5年過去，該位女演員成為她一生最敬重的人。朱銳回憶起此事，恨自己太過懦弱，明明有人出頭還要阻止，趁此機會，她想跟大家說，很多演員專業表現亮眼卻人品有待改進，並不忘強調若遇上騷擾的事，請勇敢站出來指責他們。

朱銳的編輯紀錄透露，捏臀事件過去5年後該男演員很快就因觸法被抓。(圖/微博)

就有網友發現，朱銳的貼文有被編輯，她曾透露該男演員「不久後觸碰法律被抓了」，而網友就抓住文中「事發在5年前」等線索推測，朱銳應該是在拍攝《媳婦的美好時代》時，遭到男主角黃海波騷擾，並由女主角海清出面維護。事實上，黃海波的確在2015年被證實嫖娼，最終被大陸官方列為劣跡藝人封殺。