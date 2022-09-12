根據美國波士頓大學所做的一項研究顯示，中國上個月宣佈免除非洲國家23筆無息貸款，金額約6.1億美元，大約僅佔中國對非洲大陸貸款總額的1.1%或是更少一些。

《路透》報導說，中國外交部在8月表示，已取消對 17 個非洲國家的23筆貸款，這些貸款在2021年到期。除此之外，大陸官方沒有提供更多細節。美國波士頓大學的研究人員根據中國國家貸款數據庫估計，這些被免除的貸款期限為10至30年，總金額為6.1億美元。

分析人士說，自中國於2000年取消1980年代和1990年代的貸款以來，陸續免除非洲國家的部分貸款，不過2013年中國發起「一帶一路」倡議後，中國通常會以較強硬的立場要求發展中國家就原有貸款進行重組。

報導說，根據波士頓大學數據庫的資料顯示，自2000至2012年間中國國有銀行對非洲國家提共的貸款約為538億美元的貸款，因此上個月取消非洲國家貸款只佔其中很小的一部分。

撰寫這項報告的黃繼忠（Jyhjong Hwang，音譯）與莫西斯（Oyintarelado Moses）指出，對這些發展中國家提供無息貸款是中國具有重要象徵意義的外交政策工具，而非利潤導向的金融手段。

據研究人員和非洲政府官員稱，中國向非洲提供的無息貸款，大多用於興建政府大樓、體育場館和醫院，通常會被視為贈予款項。