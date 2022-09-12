李姓男子因罹患肺腺癌住院化療，由母親林姓婦人協助照顧，但隨著病情急轉直下，在入住安寧病房時，李男將戶頭內275萬餘元，全數贈與母親；孩子事後獲悉消息，認為阿嬤並非繼承人，且恐構成刑法侵占或竊盜行為，不惜對簿公堂，將家務事搬上檯面。

判決指出，李男2018年因罹癌住院治療，化療期間全由母親林婦照顧，至於住院期間開銷支出，全靠男子帳戶存款，直到2019年8月，李男病情惡化，住進安寧病房，不久後便辭世。

李男子女辦完後事，調取郵局匯款紀錄發現，阿嬤自2018年11月起至2019年8月，分別提領款項共42筆，共計新臺幣275萬1700元。子女認為，林婦在男子化療期間精神狀況不佳，未經同意便恣意領款，已構成刑法侵占或竊盜行為，為此竟上法院提告。

但林婦表示，李男雖多次進出醫院接受癌症治療，但各次住院期間均短暫，至多僅為數日，且精神狀況正常，這段時間提領都是由他自己處理；是到2019年8月轉至安寧病房，自己知悉來日無多，在感念罹癌期間父母對他照顧無微不至，才決定將帳戶所餘款項贈與，並委請她提領。

法官向當時同在醫院照顧李男的親人詢問，對方直言，當時李知道時日無多，覺得應盡責任，決定把帳戶金錢給父母，供她們養老，且提領款項都有註記，給李男看過後，他也當場表示「好」，加上李死前2年贈與的財產，稅務局都能查到。

法官同時詢問醫院，發現在提款日當時，院方對於當時病人言語及動作反應，各時段均記載為「清醒」，未見有其他意識不清紀錄，因此認定，將帳戶所餘金錢贈與林婦時屬正常狀態，贈與成立、亦無不當得利。全案可上訴。