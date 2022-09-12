澎湖從「大航海時代」就已登上世界舞臺，瓷器絲綢貿易往來興盛，海上風浪導致沉船事故眾多，因此澎湖水下文物資源全國第一。（張茂雄攝）

澎湖海域水下文化資產豐富多元化，歷經明、清及日治時代，具體目標物有71處，其中4艘沉船遺址具重要歷史。（張茂雄攝）

文化部文化資產局為宣揚水下文化資產保存維護的重要性，持續針對潛水人員舉辦教育推廣活動，12日在澎湖PIDC辧理「保護水下文化資產觀覽引導員工作營」，共有新、舊生各25名學員參加培訓活動，透過課堂上學習水下文化資產相關知識，以及潛入水下實地觀覽演練，經過筆試及實作測驗，通過者才能成為合格的保護水下文化資產觀覽引導員。

依據水下文化資產保護區劃設及管理辧法，未來進入水下文化資產保護區，觀覽引導員應均應具備潛水教練合格證明文件，以及主管機關發給之水下文化資產保護相關講習之課程證明，因此文化部文資局今年度除了持續辦理第二屆的培訓外，特地加辦舊生場次，讓過往曾經參加文資局潛水人員教育推廣課程的學員，特別召集回訓並考試，讓舊生也有機會成為合格的水下文化資產觀覽引導員。

文資局副局長吳華宗表示，澎湖從「大航海時代」以來，就已經登上世界舞臺，瓷器絲綢貿易往來興盛，海上風浪導致沉船事故眾多，因此澎湖水下文物資源全國第一，也是澎湖與世界接軌的最大亮點。

今年度在澎湖辦理的新、舊生水下觀覽引導員工作營，課程內容以學習水下文化資產相關知識，以及培訓潛水教練水下遺址觀覽技能為主，並實際下水在水下遺址現址辦理觀覽演練，通過考試發予水下文化資產保護相關講習之課程證明，以培訓我國潛水教練為水下文化資產觀覽引導員。

文資局多年來委託中研院展開台灣海域水下文化普查，發現澎湖海域水下文化資產豐富多元化，歷經明、清及日治時代，具體目標物有71處，其中4艘沉船遺址具重要歷史。配合地方爭取澎防部外遷計畫終於定案，相中原址開發潛力，澎管處與澎縣府攜手合作，希望結合周邊陸域及水域，打造亞洲第1座國際級的水下文化遺產博物館，同時全案爭取行政院列入「大南方計畫」。