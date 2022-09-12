網路媒體爆料，國安局長陳明通7月初以公款赴泰國觀光參訪，國安局今天表示，相關內容非事實。國安局未說明陳明通是否訪問泰國，強調「本局人員有關活動，一向不對外說明」。

國安局發布新聞稿指出，針對網路媒體報導指稱，國安局局長陳明通於7月初以公款赴泰國觀光參訪一事，相關內容非屬事實；本局人員有關活動，一向不對外說明。

網媒報導指出，《爆料公社》網站爆出陳明通在7月初前往泰國湄公河旅遊，國民黨立委李德維、民眾黨立委蔡壁如質疑，陳明通此時出國是為論文風波避風頭。