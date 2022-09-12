在旅遊回溫帶動客運下，星宇航空 (2646) 8月營收2.71億元，月增31.27％、年增309.75％；累計前八月營收為11.1億元、年增130.75％， 其中客運營收5.64億元、年增173％，貨運營收4.75億元、年增107％。

其中，8月客運營收1.6億元，月增45％、年增577％，隨全球旅遊風氣逐漸回溫，載客人數較去年同期大增723％；另外，貨運8月營收1億元，月增14％、年增186％，因整體艙位需求平穩，載貨量較去年同期成長125％。

截至8月，星宇航空共有9架A321neo、3架A330neo，A330neo已於6月開始投入區域航線營運，今年底前預計再交付4架A321neo、１架A330neo、2架A350廣體客機。

隨著日本放寬外國觀光客入境無導遊陪同旅行團，及恢復美加紐澳、歐洲及邦交國國民入境免簽證，台灣邊境政策可望逐步放寬，旅運市場重拾信心，星宇航空今（12）日也宣布自10月28日起，開航深受國人喜愛的沖繩、札幌航線，越南峴港航線也將於同日起復飛，迎接年底旅遊旺季。