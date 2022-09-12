富邦金控8月自結稅前盈餘70.95億元、稅後純益56.47億元；累計今年前八月稅前盈餘1,096.61億元、稅後純益890.98億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.29元。富邦金控前八月累計稅後純益、EPS皆為歷年同期次高紀錄！子公司富邦人壽前八月累計稅後純益為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行8月稅後純益、前八月累計稅後純益皆創下歷年同期新高紀錄！

子公司表現方面，富邦人壽8月稅前盈餘為63.39億元、稅後純益為51.9億元，累計前八月稅後純益為791.10億元。RBC超過300％，資本水準維持良好。8月前半段國際投資市場及台股上升但後半段收斂下跌，台股8月指數終以上漲約0.6％作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息為主要獲利來源。債市投資方面，8月仍以維持充裕資金，增加未來操作彈性為主要策略。8月份美元維持強勢走勢，美元兌新台幣升值1.66％，單月及累月匯兌損益與避險成本，均持續大幅優於去年同期。

台北富邦銀行8月稅後獲利22.33億元，受惠升息帶動利息淨收益持續成長，累計前八月稅後獲利173.68億，較去年同期成長29％，獲利續創銀行新高。

富邦產險8月稅後虧損26.09億元，累計稅後虧損71.95億元，主要受到防疫保險賠款之影響，8月防疫險相關直接賠款金額為109.6億，自留賠款金額為66.7億，約24.5萬件，累計1至8月直接賠款已達249.5億，自留賠款已達132.7億，同時截至8月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備餘額66.0億（若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近380億）。增資款150億已於8月底到位，有效強化公司資本水準與營運資金，8月底RBC上升至約300％，亦持續藉由自動核賠輔助系統與RPA機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神。