動物團體台灣N.O.E行動組織日前通報新北市動保處在新店區有飼主不當飼養貓隻，經查32隻貓中部分有呼吸道疾病、1隻體弱死亡，動保處當場沒入31隻貓，並委請市府配合認養小站「毛怪樂園」協助認養評估及追蹤，在公私合力照護與醫療下，毛寶貝們已逐漸恢復健康，近期陸續開放民眾認養，幫這群喵星人找到溫暖的家。

動保處上月接獲動保團體通報，新店區鄧姓女子家中飼養多達30餘隻貓咪，卻未妥善照顧，動保處人員前往稽查，發現鄧女飼養環境惡劣，且未善盡照顧責任，清點32隻貓部分已有呼吸道症狀，甚至其中1隻在稽查過程中當場耗弱死亡，動保處當場沒入31隻貓，並對鄧女違反動保法部分開罰及移送法辦。

動保處表示，為確保獲救援貓咪健康狀況，隨後已送至鄰近動物醫院完成健康檢查、體內外驅蟲及疫苗注射，並委由毛怪樂園暫時安置與照顧貓隻，後續亦由毛怪樂園及台灣N.O.E.行動組織共同協助認養評估及追蹤。

毛怪樂園經營寵物食品及用品，公司內部飼養許多中途貓咪，辦公室也規畫專為貓咪量身打造的友善空間，是新北市府配合的認養小站。這次為了照顧這些受傷的毛寶貝特別布置收容空間，同時為減緩貓咪們呼吸症狀，也專門購置了噴霧設備。

動保處指出，經公布認養訊息後，許多民眾詢問這批救援貓，為審慎評估認養人狀況，透過與動物團體合作，逐一家訪評估飼主認養資格，毛怪樂園目前已開放5隻貓認養，其他貓隻觀察恢復健康後，也會陸續公布送養日期。

動保處呼籲，飼主飼養動物前需評估自身照護能力，動物生老病死皆需要妥善照護，不是每個人或家庭都適合飼養動物，尤其是受虐貓隻更需在醫療及心理上付出更多心力，飼養前應謹慎考慮，避免牠們受到二次傷害。