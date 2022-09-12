苗栗縣勞工育樂中心現況。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣勞工育樂中心位於明德水庫風景區，目前以ROT方式委外經營，業者今年斥資5600萬元要整建育樂中心整棟建築，12日舉辦動工儀式，預計明年3月開幕營運，縣府也將結合明德水庫周邊景點，打造觀光新亮點提供勞工與遊客嶄新且多元的育樂服務環境。

勞工育樂中心前身分別為教師會館、明湖水漾會館，2005年依促參法委由王府大飯店經營至2020年，後為落實福利設施照顧廣大勞工，再標租委由天童康旅營運，目前則以ROT方式委託太和康養國際公司整建經營。

縣長徐耀昌表示，勞工育樂中心位在湖光山色的明德水庫風景區，縣府推動明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫，期待翻轉風景區新形象，以「明湖水漾、魅力海棠」為主題，到交通部觀光局參與「體驗觀光地方旅遊環境營造、重點景區遊憩廊帶」競爭型計畫評選，獲2億440萬元經費。

他說，目前將以「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」為發展主軸，並爭取客委會挹注經費，讓水庫周邊更完整、更具魅力的國際觀光廊帶。

太和康養總經理高鳳嬪指出，建物工程將由3樓增建依序到2樓和1樓裝修，到外部環境改善及停車場增建等事項，預定明年3月中旬完工並申請旅館登記後開幕營業。縣府勞青處也期許勞工育樂中心整建完工後，成為融合健康、文化、美學及生活口味的嶄新人文地標。

在太和康養總經理高鳳嬪簡報後，縣長徐耀昌率同勞青處長彭德俊及文觀局長林彥甫，偕同頭屋鄉長徐鑫榮、太和康養董事長楊文達、總顧問林吉財、行政院顧問徐定禎夫人楊士儀及勞資關係協會副理事長張年明等人，一起焚香祝禱後持鏟動土，地方對未來發展寄予厚望。