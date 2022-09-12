1名網友今早行經國道10號旗山端往高雄路段時，發現1位阿北騎機車誤闖還逆向，他將車停在路肩後徒步抓到阿北，並拔走機車鑰匙，一起在路肩等待警方救援，貼文一出，引起2派網友爭論不休，有人感謝他好心出手幫忙，但也有人認為他對阿北逼車及取走鑰匙行為太超過。

1名網友於臉書社團《爆料公社》發文，他今天早上他買好東西準備上班，行經國道10號從旗山前往高雄路段時，見到一位阿北騎車誤闖好心按喇叭提醒，見阿北未理會後，他便打雙紅燈一路跟在阿北後方，順便通報高速公路警察，沒想到阿北突逆向，嚇得他趕緊把車停在路肩，徒步衝向阿北，將阿北和機車一起拉回路肩，並拔走阿北的機車鑰匙。

2人等待警方到場時阿北不斷得想要奪回鑰匙，好在警方及時趕到，他表示，原本只想要打電話通報完就離開，但他擔心阿北會因為在國道上逆向騎車出什麼意外，雖然趕著上班他覺得人命更重要，並感謝過國道警察得幫忙。

文章曝光後，吸引快8千名網友按讚留言：「好心有好報，祝你全家身體健康」、「我相信 阿伯的家人會感謝你的」、「這救的不是只有阿北一個人，還有很多用路人」、「你有可能遇到檢舉達人，錄影你開在路肩，記得留下員警的聯絡方式，若要有爭議，才能申訴並請員警作證」。

但也有網友認為原PO的行為太超過，「小心觸犯強制罪」、「台灣人是不是自以為正義過頭了？你是執法人員？」、「平面道路一堆違停，麻煩樓主幫忙拔鑰匙」、「這作法根本逼車行為」。