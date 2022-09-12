「啾啾防災頭套」由中和區積穗國小主任陳振豪（上排左一）設計。（新北市教育局提供／李奇叡新北傳真）

為迎接新學期，新北市教育局今年推出專屬新北學童的「啾啾防災頭套」，於開學前發放至各公立國小，共約3萬6000頂，由中和區積穗國小主任陳振豪設計，當作小一新生正式進入校園學習的個人防護好禮。

新北市教育局長張明文說，新北為維護學童安全，105學年開始編列預算經費，採購防災頭套贈送小一新生，今年改版至第三代，有別於以往，除兼顧視覺的美感設計，觸覺的材質要求，更結合聽覺的聲音元素，強化防災頭套的功能，彰顯「防災即生活」的重要概念。

積穗國小主任陳振豪表示，防災頭套不單是為演習而設計，如何將防災知識從校園推廣到生活，才是核心理念，而聲音是生活中不可或缺的重要元素，故此次設計特別在頭套邊邊裝設發聲器，藉由空氣原理，只要手一按就能發出啾啾聲，戴著頭套的孩子在夜間或受困時，能透過自身力量發出聲音求救。

另外，此次專屬設計的防災頭套除要求材質舒爽保濕、透氣抗靜電外，剪裁方面也有亮點，不僅頭頂面積加寬，上方平面處往前延伸，使頭部與頭套角落完整包覆與服貼；兩條魔鬼氈也可依頭型及需求自行調整，貼合後放至下巴下方，斜度更加完美體現人體工學，同時更能達到保護頭頸部功用。

信義國小一年級學生羅紫緹說，老師告訴他們，地震發生時，最重要的是保護自己的頭和脖子，一定會好好保護自己；積穗國小一年級學生張家綺則說，防災頭套會發出啾啾啾的聲音，當他們遇到危險時，就能發出求救訊號，。

教育局表示，新設計的防災頭套除能讓孩子在地震來臨時確實保護頭頸部外，也呼應聯合國「永續發展目標」(SDGs)目標13「氣候行動」，期許孩子在面臨災害發生時，都能夠即時應變，利用手邊物品，甚至依靠自身力量進行自救，展現氣候變遷下的行動力。

教育局指出，新北市今年底前也將達成各級學校全數為基礎防災校園的目標，透過日常教育將防災觀念深植於心，並落實於演練上，在災害來臨時妥善因應。