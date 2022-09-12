全球記憶體模組及快閃記憶體大廠威剛科技公司，為提升員工福利，協助員工達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來退休之生活安定，於12日與第一銀行共同簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵員工與公司共創良好績效。

威剛科技成立於2001年，以自有品牌（ADATA）行銷全球，營業據點遍布全球，現位居全球第二大DRAM與SSD自有品牌模組廠及台灣前20大國際品牌，為國內電腦及其週邊設備製造業績優股票上市公司。威剛科技秉持「不斷創新、追求卓越」的精神，不斷推出領先業界之產品，擁有逾500項的記憶體相關國際專利，並獲iF Design、Reddot、CES Best of Innovations、Good Design Award、台灣精品「金、銀質獎」、Computex創新設計獎等多項國內外獎項。

威剛科技長期關注社會發展、積極打造快樂職場，屢獲國際獎項認可，2022年獲卓越職場研究機構（Great Place to Work）認證為「亞洲最佳職場」及「大中華區最佳職場」，自2020年開始，更連續三年獲得「亞洲企業社會責任獎」與「亞洲最佳企業雇主」。今年起納入長期穩定的員工福利計畫「員工持股信託」，期能增加對員工未來生活的保障、提高向心力、增進勞資和諧，讓公司永續發展。

威剛科技表示，本次合作主要是借重一銀在員工持股信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助員工在工作打拚之餘，亦能輕鬆完成自身退休規畫。

一銀為協助客戶打造幸福企業、友善職場，積極響應政府推動員工福利信託業務，包含許多上市櫃客戶、中小企業及學校等，產業涉及電子業、傳產業、服務業、運輸業及文教業等，協助企業增提員工未來退休準備及訂定長期員工激勵方案，共同創造勞資雙贏的局面。

為創新員工福利制度及因應未來勞退員工自選方案之準備，一銀領先同業，透過系統創新，使員工福利信託制度得同時辦理「員工持股信託」（投資自家公司股票）或「員工儲蓄信託」（投資境內外基金）。此外，推出手機APP版的「員工儲蓄信託平台」系統，讓參與一銀員工福利信託計畫的企業員工，可以隨時使用手機APP掌握個人「員工綜合儲蓄帳戶」的投資狀況。

一銀於2021年獲得第一屆多元信託創新獎「員工福利信託創新獎－優質獎」，信託業務發展深獲肯定，且積極配合金管會信託2.0計畫，強化跨產業結盟、推動在地安養及發展全方位信託服務，並透過專業團隊，提供更完整全面性的信託服務。