百貨家電通路商集雅社（2937）8月營收2.57億元，較去年同期增長19.26％；累計1～8月營收23.38億元，年增28.86％；集雅社強調，主要受惠季節性因素帶動，空調產品銷售業績翻倍，同步帶動營收成長。

集雅社總經理蘇在基表示，8月業績因夏季空調冷氣產品銷售暢旺，其中以LG和Panasonic兩大品牌銷售業績較佳。觀察銷售產品中，又以智慧家電受青睞，以LG IoT智慧空調為例，其可透過WiFi和手機APP遠端操控，方便消費者回家前遙控開冷氣，另快速冷卻環境和降低耗能、省電費、抗鏽蝕耐用等特性亦受注重，甚至部分機種熱銷到缺貨。

集雅社指出，近期積極經營官方LINE帳號，為刺激顧客回購、強化黏著度，9月起推出會員集利金5倍送，搭配百貨周年慶優惠可望再帶動一波買氣，目前新展店包括台北微風南京預計15日、新光三越A4館30日陸續開幕，可望再添營運動能。