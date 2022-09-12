女星何如芸2019年鬧豪門婚變，和花蓮美侖飯店少東王敏錡打離婚官司，9月1日她發文宣布恢復單身，「從今爾後，我是自由的何小姐。」恢單的貼文獲得許多粉絲朋友支持，今（12）日何如芸到戶政事務所辦理證件，正式告別過去身分，並向大家昭告：「I am single!（我單身）」。

何如芸曬出拿著身分證的自拍照，照片中她戴著口罩，遮住大半張臉，仍能感受心情相當激動，她透露到戶政事務所換證件，所有手續辦好後拿著新身分證準備離開，沒想到櫃檯工作人員輕聲祝福：「何小姐！恭喜妳！」何如芸也開心宣布「I am single」，表示正式恢復單身，雖然沒露出後面的配偶欄，不過從今以後將以「何小姐」的身分生活，而非誰的太太。

何如芸在留言區補充：「有人留言說：這是個勵志的故事。再一次證明，離婚的恭喜聲比當年結婚時多很多。」她認為幸福的婚姻每個人都追尋，無奈必須一別兩寬時，也能各生歡喜，祝福粉絲們「心中所想都能如願，非常非常感謝」。

演藝圈好友郁方送上恭喜的表情符號祝賀，好友丁寧留言：「何小姐！恭喜妳！」，許多網友紛紛祝福：「未來會更開心更美好」、「好棒，新生活」、「恭喜重生，可以光明正大吸引小鮮肉了」、「每次看妳發文都充滿正能量，並且每每可以從妳文字敘述就知道妳是一位很棒很有教養的人！」、「真的很喜歡妳，未來妳會更開心幸福的」、「恭喜新生，人生再次出發，祝未來一切安好，有夢有愛有自己」。