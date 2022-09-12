國民黨副秘書長李彥秀。（資料照片）

慈濟基金會執行長顏博文透露，疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻。對此，國民黨副秘書長李彥秀要求，民進黨立刻公布名單，「官僚殺人莫此為甚」！

慈濟基金會去年與台積電及永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文10日接受媒體專訪，首度透露疫苗購買過程中，接到許多來自政界、工商業界等大老電話勸阻的秘辛，告訴他「買不到的，不要浪費力氣」。

對此，國民黨副秘書長李彥秀要求，民進黨立刻公布，打電話勸阻慈濟購買疫苗的政府官員與大老名單，蔡英文以及蘇貞昌更應該說清楚，「這些電話是否是蔡英文與蘇貞昌授意撥打的？」

李彥秀痛批，民進黨政府表面上，感謝民間熱心的幫忙，私底下卻給慈善團體軟釘子，甚至政府官員打電話勸阻，面對去年五月疫情大爆發，民進黨的兩面手法，令人心寒，「官僚殺人莫此為甚」。

李彥秀強調，臺灣人生命不該被白白犧牲，殺人官僚不該藏身在黑幕之後！「是可忍，孰不可忍！」