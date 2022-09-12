71歲張姓男性老翁於12日上午8時24分騎乘機車誤闖國道10號西向旗山入口路段，謝姓男子發現老翁，將他勸阻在路邊，並拔走鑰匙。但謝男此舉引起網友論戰，有網友認為謝男此舉恐觸犯妨害自由、強制等罪，但也有網友認為謝男此舉應當，救人一命。

謝姓男子在網路貼文指出，他當時要去上班，但卻在國道上看到這名騎乘機車的老翁，還好心按喇叭提醒老翁，但老翁不理他，因此謝男在路肩打雙黃燈並通報1968。

謝男當時還懷疑老翁想逆向行駛，沒想到老翁真的逆向行駛了，於是把車停在路邊，跑到老翁的車子旁邊並拔走機車鑰匙。老翁在等待的時間中顯得不耐煩，還一度要跟他討鑰匙，貌似要繼續騎乘機車。謝男直到國道警察到場後，才放心離去。

國道警察說，當時勤務指揮中心接獲高公局南區交控中心通報，在國道10號西向旗山入口路段有機車誤闖，立即通報國五大隊田寮分隊巡邏車到場處理。

國道警察到場發現，張姓老翁在熱心民眾協助下，將車輛停放在外側路肩，張姓老翁沒有飲酒，但他的精神狀態不佳，經查有就診紀錄。員警於是通報工務段工程車協助載運機車，並護送老先生到田寮分隊暫時安置，以及通報家屬領回。家屬對於謝男與警方的協助表達感謝。