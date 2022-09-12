北高雄受惠於台積電效益，建商搶進當地插旗，高雄上市櫃建商鑫龍騰開發上個月以總價5億2425萬元購入楠梓區楠裕街「加州汽車旅館」，面積699.02坪，含地上建物，創下楠梓區地價次高紀錄。此外，另一推案「中正O8」鷹架都已拆除並取得使用執照，該案有望在第4季開始入帳。

鑫龍騰開發指出，去年繳出亮眼成績單，營收14.93億，主要入帳來來源為高雄仁武區的「鑫藝墅」、小港區「鑫苑」兩個透天別墅案，以及台南安平區的大樓案「領袖特區」，並於今年6月股東會宣佈發放股票股利0.5元及現金股利0.5元；而正在新建預售的「鑫天地2」預計明年第3季取得使用執照及入帳。

至於「中正O8」目前鷹架都已拆除並取得使用執照，該案有望在第4季開始入帳；該案位於中正一路、中正交流道旁，緊鄰捷運橘線O8站，生活機能擁有武廟商圈、大順建國商圈完善的交通及高生活機能，是該案主推賣點之一。

鑫龍騰開發近年在建設方面不遺餘力，也十分重視危險老舊建築的安全問題，配合政府讓高雄的市容更加美好、更加安全，鑫龍騰開發希望藉此喚起大眾對居住安全的重視，共創宜居城市。