台股中秋後雖有變盤大漲，但成交量仍持續低迷，投資人憂心。金管會主委黃天牧12日表示，美國升息是為了打通膨，若效果達到後是否還會無限升息？他認為「台股價值是持久的，但貨幣政策升息是否持久則要觀察」。

近期台股日均量縮至新台幣2,000億元上下，中秋雖有變盤，台股12日上漲224.01點，台股加權指數終場收在14,807.43點，但成交量仍不到二千億元，僅1,844.73億元。

黃天牧在出席「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第一期頒獎典禮暨研討會時指出，這段時間受到美國升息及全球通膨影響，對全球資金的流動性產生影響，但12日外資買超達100多億元，與之前是「有些不一樣的」，台股現金殖利率加股票股利達4.89％左右，基本上在整個國際資本市場上有一定的競爭力，且上市櫃公司最新海外投資獲利相當亮麗，「台股還是有基本面」。

對於台股近期日均量持續低於2千億元，黃天牧坦言，美國的升息會讓資金有比較效應，短期會對資金動能有影響。但資本市場動能最好是「維持穩健」，而不是暴起暴落的，所以金管會會持續關注，但他認為，中秋節過後，應有新的氣象，會再觀察，而證券周邊單位近期祭出的基礎建設工作會繼續努力。

至於中央銀行總裁楊金龍示警新興市場債倒債危機，黃天牧也認同。他指出，美國年初升息時大家就已預料到，有些國家外債高的、又以美元計價的本息就往上，若財政收支不佳的國家就有影響，金管會與央行想法相同，會密切注意，他認為，壽險公司主要都投資投資等級的，且以美國、歐盟的債券較多，新興市場債若本身信評不高壽險公司也不會去投資，不必過於憂心。