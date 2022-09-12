民進黨台北市長參選人陳時中日前前往新生籃球場，遭市府以違反行政中立法為由擋下，北市議員李傅中武批評，他近日發現柯市府訂標準，現任議員可以在活動致詞，但競選連任議員遭禁止致詞，炮轟柯市府將行政中立無限上綱，不禁懷疑民眾黨主席、台北市長柯文哲為護航民眾黨議員參選人封殺現任議員。人事處表示，基層反映訂出一個檢核表讓他們去檢核，議員可以上台致詞，但是盡量不要講到選舉。

柯文哲今天赴議會總質詢，李傅中武指出，9月6日陳時中要去新生高下藍球場跟陳信安打籃球，市政府以行政中立法規定不准陳時中進入，她質疑陳時中著體育服裝，陳與團隊也沒有穿競選背心，而黃珊珊9月9日出席公有市場環南市場2周年活動，被質疑違反行政中立，黃珊珊稱是「看老朋友」，市場與籃球場都是公開場合，難道陳時中不能看他的老朋友陳信安嗎？

李傅中武表示，黃珊珊還母雞帶小雞，民眾黨議員參選人吳怡萱穿背心如影隨形跟著拉票，黃雖沒穿競選背心，但黃的幕僚穿著背心，他質疑柯市府用兩套標準、因人設事，追問柯文哲兩件事在行政中立上本質、執行標準有什麼不同？柯文哲稱，「不是啦，我也搞不清楚，規定是一樣，但是要怎麼執法，我不曉得...」。

李傅中武強調，根據行政中立法第4條規定，公務人員依法公正執行職務，不得對團體與個人有差別待遇，黃珊珊還到市場摸彩活動合影，民眾黨議員參選人都上去。他2周前辦公室收到市府各級機關、學校選舉期間應注意事項檢核表，今年北市府對行政中立法擴大解釋、矛盾、濫用，他對此有相當大意見，市府針對公辦、委託辦理活動不準議員連任不能致詞，不連任議員可以致詞。

李傅中武說，經過他嚴正抗議，人事處又改為連任議員「視情況」給予致詞，議員被市府一分為二，分為連任與不連任，封殺議員上台致詞權利，差別待遇就是歧視，市府帶頭違法。

他指出，北市8月20日發函各公有場所嚴禁競選規定，柯市府版本嚴重衝擊行政中立法，以陳時中標準，黃珊珊也違反柯市府行政中立法，他日前出席原住民活動竟不能上台致詞，活動舉辦12年，沒想到到了第12年竟不能致詞，柯市府版本無限上綱、擴大解釋，讓人不得不懷疑柯文哲護航民眾黨議員參選人，司馬昭之心，呼籲行政中立法規定應全國不分黨派一體適用。

柯文哲問，「這有沒有中央統一的規定？」認為以議員身份可以致詞。人事處長張建智說明，基層反映訂出一個檢核表讓他們去檢核，議員可以上台致詞，但是盡量不要講到選舉，只要沒有背心、旗幟都可以致詞。

對於黃珊珊出席摸彩典禮活動。北市市場處長陳庭輝表示，黃珊珊是上去拍照，活動是自治會辦的，總經費120萬元，市府給80、90萬元經費，沒有喊凍蒜，但他坦言黃珊珊有穿著背心上台。