台中市議員林祈烽質詢指出，根據財產申報，盧秀燕與丈夫廖述嘉名下都沒房產，質疑市長的「家」在哪裡？！(林祈烽提供)

台中市議會12日進行市長施政報告，市長盧秀燕強調，台中市是最幸福、最宜居的城市，但民進黨議員林祈烽、施志昌聯合質詢指出，市長的報告中提到「台中，是我們的家，每位市民都是家人」，但根據財產申報，盧秀燕與丈夫廖述嘉名下都沒房產，質疑市長的「家」在哪裡？！

盧秀燕則強調「我有家，我們家有房子。」她說，現在住在父母的家裡，因為家中沒有男生，父母是由她奉養，房子以後也是給她，所以她不需要買房子。

林祈烽說，市長的施政報告書提到「台中，是我們的家，每一位市民都是家人。」但市長的財產申報書卻沒有申報房地產，可能引發市民「台中是不是盧秀燕家」的質疑。

林祈烽表示，盧秀燕聲稱就任3年興建社會住宅達5508戶，可見她知道「家」對年輕人的重要；盧在擔任省議員的時候名下曾有6間房，但當了20多年民意代表、現在當市長，夫妻倆名下卻沒房產，難道市長對台中市未來發展與房地產有意見？

盧秀燕說，因公公以前做建設公司，早期名下的6間房只是借登記，賣出後就塗銷貸款，全都不是她買的；她現在住在父母家，而因父母是她在奉養，家中沒有男生，未來房子是她的，但要父母百年後才能繼承。