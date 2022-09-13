民進黨新北市長參選人林佳龍12日到鄭南榕紀念館參訪，同時更在臉書上指出鄭南榕曾經說過的「爭取百分之百的言論自由」、「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」、「國民黨抓得到我的屍體，但抓不到我的人」的三句話，讓他非常震驚，直言「鏗鏘有力」，引發討論。

林佳龍在臉書上直言，「Nylon是我們非常敬重的自由之路開拓者，也是一位殉道者，雖然他在1989年離開了我們，但回想這三十多年的時間，他焚而不毀的台灣魂，又好像隨時都在我們身邊，映照著台灣的民主發展」，林佳龍坦言，Nylon留下的除了捍衛言論自由的精神，更有三句話讓他相當震撼，分別是「爭取百分之百的言論自由」、「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」、「國民黨抓得到我的屍體，但抓不到我的人」，林佳龍直言「這鏗鏘有力的幾個字，不只代表著他的精神，也是台灣民主自由的資產」。

林佳龍也提及，「政治人物不是神，也會有犯錯的時候，重點在於知錯後能懺悔，能扭轉心中價值。極權主義之下，容易出現平庸的邪惡，也就是對於壓迫默不作聲，甚至參與壓迫」，最後林佳龍強調「檢討過去政府所犯過的錯誤，不是要針對任何一個加害者，而是為了不再發生同樣的錯誤，台灣的民主持續發展，要透過轉型正義才能讓社會真正和解」。