國內新冠肺炎疫情延燒，指揮中心指出，BA.5已開始在國內擴散，為降低染疫風險，雲林縣全面提升校園防疫網，在8日下午15時30分於水林鄉宏仁國民小學辦理「安心接種巡迴專車」開跑活動，雲林縣長張麗善今（12）日也在臉書上表示「安心接種巡迴專車出發！築起偏鄉校園防疫網」，引發討論。

張麗善在臉書上舉起大拇指表示「小寶貝施打BNT疫苗，沒有被針筒嚇哭，真的好勇敢」，更直言「雲林5歲至11歲幼學童第一劑接種率高達88.6％（截至9／5），高於全國平均接種率81％，是全台第1名，但考量BA.5在國內開始擴散，我們不敢大意，立刻啟動安心接種巡迴專車 ，築起偏鄉校園防疫網」。

張麗善也感謝，上周第一站來到水林鄉，有廖鴻彬醫師、謝永祿醫師團隊與衛生所同仁攜手合作，替蔦松國小、尖山國小、宏仁國小及誠正國小的孩子們施打疫苗。張麗善也提醒「小寶貝打完疫苗後，可能會出現輕微副作用，提醒老師跟爸爸媽媽們留意孩子近日的活動力與身體狀況，一起守護孩子的健康！」最後更爆出巡迴專車的下一站是「褒忠鄉」，張麗善表示「完成疫苗施打，才能增強防護力，保護家人與同學」。