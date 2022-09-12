塑膠射出成型機大廠富強鑫拜汽車產業需求續旺，汽車零組件客戶積極拉貨、持續投資建廠而擴大資本支出，前八月合併營收創同期新高，新增新能源車龍頭大廠、日系車用零件大廠採購大型多色水平對射機訂單，預計第四季起陸續出貨，目前汽車產業客戶訂單能見度看到明年第二季。

富強鑫8月合併營收3.66億元，月成長13％、年減21.79％；前八月合併營收30.69億元，年增4.91％，改寫歷年同期新高。富強鑫指出，大陸採取清零政策，防堵疫情蔓延，再次影響各產業物流交通、生產排程、施作工程等順暢度，是富強鑫8月大陸營收衰退的主因。

富強鑫表示，汽車產業需求續旺，新能源車市場規模成長，推升汽車零件廠客戶積極拉貨、持續加大資本支出，擴廠增產，增加對富強鑫大型多色塑膠射出成型機的需求，目前除既有訂單已逐步出貨及裝機服務外，也接獲新能源車龍頭廠、日系汽車零件大廠採購高附加價值的「大型多色水平對射機」訂單，預計第四季起逐步出貨，有助於大陸寧波、東莞兩地生產基地產能利用率維持接近滿載，對未來營運也有正面挹注。

富強鑫指出，大陸官方為刺激經濟，推出新能源車下鄉、延長免徵購置稅等優惠政策，促進大陸新車消費力道提升。根據TrendForce數據顯示，2022年第二季全球新能源車銷售總量219.2萬輛，年增53.5％，汽車零組件不斷朝向智慧化、輕量化、模組化及電動化發展，有利於富強鑫「大型多色機」、「超大型兩板機」和「智慧智造」等多款設備接單動能。

富強鑫指出，大陸採取清零政策，防堵疫情蔓延，再次影響各產業物流交通、生產排程、施作工程等順暢度，恐對富強鑫單月營收產生波動，富強鑫除謹慎面對，也保持高度彈性調整布局全球各生產基地的產能配置、密切掌握訂單出貨狀況等因應。

富強鑫指出，富強鑫目前整體在手訂單，汽配業訂單能見度看到明年第二季，隨著主要客戶擴廠增產，有助於富強鑫出貨暢旺，對今年整體營運帶來正面挹注。