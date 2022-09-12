國發會主委龔明鑫今（12）日表示，國發基金的創業天使投資方案四年來投資新創事業已逾200家，帶動民間投資近百億，對於國發基金擁有逾6％的台積電股權，身為台積電股東，也是與有榮焉。

國發基金12日召開「創業天使投資方案成果分享記者會」，國發基金自2014年啟動創業天使基金，提撥10億補助新創事業，自2018年開始以投資替代補助，四年來已投資202家新創，核准投資28.33億元，帶動民間投資人投入65.97億元，總共投資94.29億元。

龔明鑫表示，天使投資方案由補助改成投資，既是投資，就有責任照顧，以讓這些新創事業長大，現在大家對此一方案都非常熱烈，而這一方案匡列的投資金額也由10億持續加碼，目前已至50億，未來若不夠還可以加碼到100億，對新創事業的投資會持續加碼、加快。

由於國發基金身為台積電股東，有媒體問龔明鑫對台積電今年的表現滿意嗎，如果有機會是否會趁低檔進場？龔明鑫表示，雖然最近有些半導體廠商存貨稍微多了一點，不過台積電今年的表現還是比大家原來想像的好，國發基金身為台積電股東，還派有一席董事，也算是與有榮焉。

他說，國發基金目持有台積電的股權已逾6％，已是相當大的股權了，每年自台積電獲得的股息也有100多億，加計其他股息等收入，國發基金一年賺的錢有200多億，以明年為例，在上繳國庫150億之後，還可留下一些資金去投資新創等其他項目。