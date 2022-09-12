全新iPhone 14發表引發全球果粉關注，除iPhone 14 Plus之外，包含iPhone 14／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max都將於本周五（9月16日）正式開賣，遠傳電信12日宣布，與科技家居服務平台HOMEE合宜家居獨家合作，到遠傳申辦iPhone 14系列新機並搭配指定5G資費，最高可享加碼2萬元成家購物金。

遠傳今年首度攜手HOMEE合宜家居推出購物金回饋方案，讓消費者能用合宜的價格購買更多元的家居商品，打造理想中的質感生活，申辦iPhone 14系列新機搭配599資費，就送總額6,000元HOMEE購物金；搭配799資費則送總額8,000購物金；搭配999／1,199資費，則送總額14,000購物金；搭配1,399元以上資費就送總額20,000購物金，人人有獎，免抽即送。

HOMEE購物金會在完成申辦後派發至遠傳心生活APP，用戶可憑所收到的購物金使用序號，到HOMEE官網（Homee.cc）註冊成為會員，購買家具時抵用。

iPhone 14系列新機台灣時間上周四凌晨正式發表，引發果粉關注，遠傳也在同日開放預約登記，並宣布超值資費及加碼，月付1,599元，iPhone 14就能0元起帶回家，iPhone 14 Pro 6,300元起。

除了專案價0元方案，舊換新加碼1,000元、信用卡購機分期0利率、遠傳friDay聯名卡2％回饋無上限、VIP用戶最高還可再折5,000元等。