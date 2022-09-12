「賽車教父」廖老大近期跨行賣飲料，推出手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，卻因加盟店品質不一而爆出爭議，引發網友討論、朝聖；被封「最兇書法家」的趙心姸（原名趙芸），也去買了一杯喝喝看，想不到品質不如預期，她直呼：「還真的是阿娘喂……….。」

廖老大的飲料店開幕沒多久，就被部分公眾人物批評不好喝，連廖老大都在直播中點名桃園觀音新生店、桃園中正店和三重文化北店是全台最難喝的3家；趙心姸今（12日）在臉書PO一杯廖老大手搖飲的照片，表示點的是冰淇淋紅茶，但她發現紅茶竟是加熱的，傻眼大呼：「還真的是阿娘喂………..冰淇淋紅茶是加熱紅茶……拿到的是溫奶茶………… 阿娘喂………………………」

此文一出，引起網友熱烈的討論，紛紛留言：「太誇張了吧」、「到現在我都還沒有去買過」、「應該要加冰紅茶吧」等，男星阿Ben也開玩笑：「還是去健身房好了。」

廖老大近日接受《中時新聞網》影音專訪，針對飲料加盟店掀起的風波做出回應，表示台灣沒有任何一個飲料品牌敢保證加盟店的品質都一樣，「只是我廖老大敢做敢當，出來直接批評自己的加盟主」，也提到每個人的味覺都不同，好不好喝見仁見智；另外，廖老大因宣布暫停加盟，被傳損失一億四千多萬，廖老大表示合約中有寫不能退加盟，但發現一百多家的加盟店品質參差不齊，決定主動退回一億四千萬的加盟金，並強調自己的店不會收掉，「我有幾十億的資產，我只有兩家直營的紅茶店，你覺得我會倒嗎？」