轉投資電力事業貢獻增加，加上國內水泥、預拌混凝土景氣暢旺，台泥（1101）、亞泥（1102）8月營收恢復旺季水準。市場預期，台泥第三季營運應可恢復成長軌道，較前一季有兩位數的成長。

台泥8月合併營收106.89億元，是今年單月高點，年成長19.25％。

台泥轉投資的和平電力，在政府下半年調整售電費率後，從7月份開始，對母公司的貢獻度就比上半年有大幅度的增加。

除和平電力營收增加，台泥指出，在國內科技廠辦建案增加、民間房地產建築工程成長，以及前瞻計劃預算持續下，國內的水泥及預拌混凝土需求有明顯的增加。

價漲量增，台泥指出，國內本業的營運增加，預期可持續到年底，因此，下半年的營運應可有穩增長的格局。

亞泥轉投資的嘉惠電力，在第二期開始商轉後，今年對亞泥的貢獻就有明顯的增加，亞泥指出，8月累計營收主要增加的部分，來自台灣水泥本業營收增加、嘉惠電力二期商轉營收增加，以及亞東預拌營收增加。

雖然大陸市場的貢獻度減少，台、亞泥累計今年1～8月合併營收仍是正成長；由於下半年市水泥、預拌混凝土產業的傳統旺季，加上工程年底趕工，可望增加對水泥、預拌混凝土的需求，台、亞泥指出，第三季營運成長的趨勢應可維持到年底。