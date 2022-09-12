電動車大廠特斯拉（Tesla）生產大趕進度，研究機構Global Equities Research看好特斯拉將締造單季交付量紀錄，第四季交車數將超50萬輛，供應鏈大廠和大（1536）近期業績大好，獲大和資本調升股價預期至115元，給予「買進」投資評等。

和大8月營收寫下歷史新高紀錄，大和資本證券指出，委外代工與電動車趨勢方興未艾，和大獲得大客戶Borg Warner、特斯拉與BMW加持，下半年至明年的營收與毛利將持續有好表現。同時，近期新台幣相對美元貶值，也將提供和大毛利率進一步上檔空間。

和大不僅本季以來營收已超越市場預期，放眼第四季，大和資本證券考量主要來自Borg Warner與特斯拉的訂單能見度優異，研判第四季營收將比本季更上層樓，來到單季22億元水準。毛利率方面，大和資本估計，第三、四季分別是28.5％與29.9％，不但逐季增長，也都會超乎市場預期。

大和資本證券指出，和大的營收多收取美元、成本則多以新台幣支付，每當新台幣兌美元匯率貶值5％，將提升和大毛利率3.5個百分點，同時，和大正與客戶溝通漲價，預料近期將有結論，且對和大為另一毛利率上檔利器。

凱基投顧則提出，和大繼第二季營業利益轉正後，其經營管理階層預估有利的營運環境與業務發展，將支撐下半年營收逐季成長，獲利率也會持續好轉。凱基因而升評「買進」，合理股價預期102元，與大和資本同為三位數。