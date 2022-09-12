遠傳（4904）12日公布8月自結營利概況。受惠於用戶穩定升級5G、新經濟營收持續勁揚，8月份遠傳合併總營收為新台幣69.19億元，年成長率達6.1％。合併EBITDA為25.91億元，年成長率達8.4％，締造連續17個月正成長的佳績！稅後純益8.30億元，單月每股盈餘（EPS）0.25元，年成長率達15.8％。

累計至8月，遠傳合併總營收為563.43億元，年成長率達5.2％；合併EBITDA為203.44億元，年成長率達10.1％。稅後淨利62.73億元，累計稅後每股盈餘（EPS）1.93元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達21.1％，成長動能強勁。

遠傳8月行動通訊業務穩健向上，總用戶數、月租型用戶數雙雙成長，月租型客戶流失率再創新低。5G滲透率持續推升ARPU成長，助攻行動服務營收年成長率達2.5％。遠傳客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）年成長率達1.9％，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續六季正成長；月租型ARPU同步走揚，年成長率達1.6％，創下連續八個月正成長佳績，持續穩居業界之冠！

遠傳數位轉型效益持續締造亮眼的第二成長曲線，8月份新經濟營收年成長率高達21％，營收占比達20.0％，尤其受惠於企業端資通訊業務營收持續成長，累計至今年8月，新經濟營收占比提升至19.0％，年成長率高達22％。

遠傳總經理井琪於8月24日在高雄舉行的「2022智慧港灣全球論壇」中分享遠傳將如何以5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，推動港區產業升級數位化、旅遊運輸智慧化，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣。此外，遠傳5G專網跨足智慧倉儲物流領域，與自動化設備龍頭盟立集團和工業聯網設備領導品牌四零四科技（Moxa）合作，有效提高物流進貨、出貨、撿貨的效率與正確率，大幅提升消費者購物體驗，為電商夥伴創造競爭優勢。

遠傳積極推動環境永續行動，舉辦首屆「攜手供應商·啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」，透過共創循環經濟的模式，攜手供應商夥伴朝淨零的永續之路邁進。