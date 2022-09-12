台灣大（3045）受惠5G用戶規模持續成長以及固網服務收入增加，8月份電信服務營收穩步成長，創2020年1月以來新高水準。

同時，8月電子商務逐漸擺脫去年疫情導致獲利基期偏高的影響，也加入助攻行列。

台灣大8月自結合併營收135.5億元，較去年同期成長8％，EBITDA為28.7億元，營業利益14.1億元，稅後純益9.5億元，稅後EPS為0.34元。

累計前八個月合併營收1,080.2億元，較去年同期成長9％，EBITDA為229.8億元，營業利益113.3億元，稅後純益為76.5億元，稅後EPS為2.71元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，8月份在5G與Disney+、mo幣多、好速成雙三大獨門方案申辦動能穩定挹注下，智慧型手機月租ARPU連續15個月年成長，使行動服務營收年增率也同步增溫。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務亦是營收成長動力。